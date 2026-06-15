В Баку завершился международный турнир "Гимнастика для всех" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 июня на площади Фонтанов в Баку прошел второй день международного Challenge-турнира «Гимнастика для всех».

Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Заключительный день фестиваля запомнился гала-шоу команд-победителей. Участники вновь представили свои выступления, разделив с зрителями радость достигнутого успеха.

Одним из главных событий дня стала церемония награждения победителей в различных номинациях. Дипломами и подарками были отмечены участники, признанные лучшими в номинациях «Лучший костюм», «Лучшее выступление», «Самый возрастной участник», «Самый юный участник» и «Самый активный участник в социальных сетях».

Победителем в номинации «Лучшее выступление» стала команда «Dark Storm» из Абшерона, а в номинации «Лучший костюм» — команда «African Echo», представлявшая Нахчыван. Также были определены победители в номинациях «Самый возрастной участник», «Самый юный участник» и «Самый активный участник в социальных сетях».

Во время гала-шоу энергичные и яркие выступления команд создали на площади Фонтанов по-настоящему праздничную атмосферу гимнастики. Программы, подготовленные участниками с большой самоотдачей и любовью, вызвали живой интерес зрителей и были встречены бурными аплодисментами.

Второй день четвертого Бакинского международного Challenge-турнира «Гимнастика для всех» вновь продемонстрировал, что гимнастика — это вид спорта, который независимо от возраста и возможностей объединяет людей, способствуя популяризации здорового и активного образа жизни.