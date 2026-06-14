В Иране вырастет потенциал производства электроэнергии

БАКУ/ Trend/ - В текущем году (21 марта 2026 — 20 марта 2027) к установленной мощности производства электроэнергии в Иране будет добавлено 6 тысяч мегаватт.

Об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране заместитель министра энергетики Ирана и генеральный директор компании по производству, передаче и распределению электроэнергии (TAVANIR) Мустафа Раджаби Машхади.

По его словам, изначально в этом году планировалось добавить в энергосистему страны 9 тысяч мегаватт. Однако 3 тысячи мегаватт из этого объема будут обеспечены за счет восстановления электростанций, поврежденных в ходе войны.

Раджаби Машхади отметил, что в текущем году в часы пик потребления электроэнергии планируется сократить потребление электроэнергии в государственных учреждениях минимум на 30% по сравнению с прошлым годом.

Заместитель министра добавил, что абоненты, которые сократят потребление электроэнергии в часы пик минимум на 10%, смогут получить скидку на оплату электроэнергии до 30%.

Представитель компании также сообщил, что емкость хранилищ жидкого топлива для тепловых электростанций страны составляет 3,8 млрд литров. В настоящее время в резервуарах имеется 2,7 млрд литров топлива.

Отметим, что общая установленная мощность производства электроэнергии в Иране превышает 100 тыс. мегаватт.