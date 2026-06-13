Обнародовано число выпускников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - В 2025-2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях, действующих при Карабахском региональном управлении образования, школу окончили 6 315 учащихся.

Об этом сообщил руководитель Карабахского регионального управления образования Санан Мясимли.

По его словам, в общеобразовательных учреждениях региона были организованы мероприятия по случаю "Последнего звонка", а выпускники вступают в новый этап своей жизни со знаниями и навыками, приобретенными за годы учебы.

Санан Мясимли отметил, что в этом году радость выпускного вечера разделили и в 18 общеобразовательных школах, действующих на освобожденных от оккупации территориях. Эти школы окончили 128 учащихся.

Руководитель Карабахского регионального управления образования поздравил выпускников, пожелал им успехов в дальнейшем образовании и профессиональной деятельности, а также выразил уверенность в том, что они вырастут достойными гражданами, вносящими вклад в развитие Азербайджана.