Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Почтена память шехида Отечественной войны, майора Эльнура Гаджиева, героически погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана. В мероприятии, прошедшем в Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова, приняли участие сотрудники министерства обороны, представители общественности, члены семьи, близкие и боевые товарищи шехида.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучал государственный гимн.

Выступившие на церемонии почтения памяти рассказали о героизме и отваге нашего шехида в Отечественной войне, а также о его славном жизненном пути.

Затем была представлена книга «Родина до последнего вздоха», посвященная светлой памяти шехида.

Члены семьи и близкие шехида выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, а также руководству Министерства обороны за проявляемое к ним внимание и заботу, а также за то, что память о наших шехидах всегда чтится на высоком уровне.

В завершение солисты Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнили песни, воспевающие героизм и патриотизм.