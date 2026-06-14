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Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)

Политика Материалы 14 июня 2026 22:49 (UTC +04:00)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ /Trend/ - Почтена память шехида Отечественной войны, майора Эльнура Гаджиева, героически погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана. В мероприятии, прошедшем в Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова, приняли участие сотрудники министерства обороны, представители общественности, члены семьи, близкие и боевые товарищи шехида.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучал государственный гимн.

Выступившие на церемонии почтения памяти рассказали о героизме и отваге нашего шехида в Отечественной войне, а также о его славном жизненном пути.

Затем была представлена книга «Родина до последнего вздоха», посвященная светлой памяти шехида.

Члены семьи и близкие шехида выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, а также руководству Министерства обороны за проявляемое к ним внимание и заботу, а также за то, что память о наших шехидах всегда чтится на высоком уровне.

В завершение солисты Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнили песни, воспевающие героизм и патриотизм.

Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)
Почтена память шехида, майора Эльнура Гаджиева (ФОТО)

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