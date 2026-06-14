Международный фестиваль барбекю в Шамахы завершился церемонией награждения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершился Международный фестиваль барбекю, проходивший 13-14 июня в селе Мейсари Шамахы.

Двухдневный фестиваль был организован при поддержке Исполнительной власти Шамахинского района, комплекса «Сады Насими» и ресторана «Абгора», при главном спонсорстве Azersun Holding, компании Coca-Cola Azerbaijan, а также при официальном партнерстве ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Premium Meat и Baku Medical Plaza.

В фестивале приняли участие известные шеф-повара из разных стран мира. Их богатый опыт, разнообразные кулинарные традиции и восхитительные блюда придали мероприятию особую атмосферу. Такие фестивали, помимо того, что дарят гостям приятные моменты, еще раз демонстрируют гостеприимство Азербайджана. Проект также направлен на расширение культурного обмена и гастрономического туризма.

В течение двух дней в кулинарных зонах проводились увлекательные конкурсы, в которых участники дегустировали блюда различных национальных кухонь и ресторанов.

В завершение были вручены сертификаты главным спонсорам мероприятия, партнерам и организациям, поддержавшим проект, включая рестораны и компании, эффективно сотрудничавшие с проектом.