  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 13 июня 2026 20:19 (UTC +04:00)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялась торжественная церемония по случаю 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева, действующего в подчинении Национального университета обороны.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Мероприятие началось с торжественного выноса Боевого знамени лицея на строевой плац.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, в сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии поздравили выпускников с этим знаменательным днем и пожелали им успехов на пути военного образования и службы.

Было отмечено, что выпускники лицея играют важную роль в укреплении обороноспособности нашей страны, демонстрируя образец преданности Родине и военного профессионализма.

Выпускники заявили, что применят приобретенные знания и ценности в своей дальнейшей деятельности.

Затем выпускникам были вручены нагрудные знаки военного лицея, а на символический пень была нанесена эмблема выпуска.

После этого Боевое знамя Военного лицея имени Гейдара Алиева было передано курсантам следующего выпуска.
Церемония выпуска завершилась торжественным шествием личного состава перед трибуной.

Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости