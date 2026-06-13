Состоялась церемония 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась торжественная церемония по случаю 26-го выпуска Военного лицея имени Гейдара Алиева, действующего в подчинении Национального университета обороны.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Мероприятие началось с торжественного выноса Боевого знамени лицея на строевой плац.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, в сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии поздравили выпускников с этим знаменательным днем и пожелали им успехов на пути военного образования и службы.

Было отмечено, что выпускники лицея играют важную роль в укреплении обороноспособности нашей страны, демонстрируя образец преданности Родине и военного профессионализма.

Выпускники заявили, что применят приобретенные знания и ценности в своей дальнейшей деятельности.

Затем выпускникам были вручены нагрудные знаки военного лицея, а на символический пень была нанесена эмблема выпуска.

После этого Боевое знамя Военного лицея имени Гейдара Алиева было передано курсантам следующего выпуска.

Церемония выпуска завершилась торжественным шествием личного состава перед трибуной.