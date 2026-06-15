Существуют перспективы для роста немецких инвестиций в Азербайджан - посол

БАКУ /Trend/ - Существуют перспективы для роста немецких инвестиций в Азербайджан в будущем.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе брифинга для СМИ в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Со второй половины прошлого года мы наблюдаем рост интереса немецких компаний к азербайджанскому рынку. В качестве примера можно привести экспортно-финансовую конференцию, которую в прошлом году в Баку организовала Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan). В ней приняло участие рекордное число представителей немецких компаний — около 200 человек", - сказал посол.

Хорлеманн отметил, что это свидетельствует о заметном росте интереса немецкого бизнеса к азербайджанскому рынку.

"Пока это ещё не отразилось в торговой статистике или показателях инвестиций. Однако, как мы уже говорили ранее, растущая роль Азербайджана как регионального центра торговли и транспортной связности, а также как поставщика энергоресурсов, который сейчас ориентируется на трансформацию энергетического сектора и развитие возобновляемой энергетики, представляет большой интерес для многих немецких компаний. Поэтому я вижу хорошие перспективы как для развития торговых отношений, так и для роста немецких инвестиций в Азербайджан в будущем", - сказал посол.