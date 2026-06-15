БАКУ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует снижение базовой ставки в Казахстане до уровня около 16% к концу 2026 года.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе банка.

"В 2027–2028 гг. снижение ставки продолжится по мере приближения инфляции к целевому уровню. При отсутствии новых шоков и подтверждении устойчивого замедления инфляции денежно-кредитные условия будут постепенно смягчаться", — отметили аналитики.

В банке ожидают, что базовая ставка составит в среднем 12,7% в 2027 году и 9,1% в 2028 году.

"Постепенное снижение базовой ставки будет способствовать устойчивому росту экономики. По мере замедления инфляции и прогнозируемого снижения базовой ставки денежно-кредитные условия станут менее жесткими. Поэтому снижение базовой ставки в 2027–2028 гг. поддержит экономическую активность и рост ВВП на уровне около 5,5%", — говорится в сообщении банка.

Отметим, что 5 июня 2026 года Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 18% до 17%. В мае годовая инфляция снизилась на 2,5 п.п. и составила 10,4%.

Нацбанк также скорректировал прогноз по инфляции в сторону снижения. Так, инфляция в 2026 году ожидается в пределах 9–11% (ранее — 9,5–11,5%). Прогноз на 2027 год не изменился и оценивается в диапазоне 5,5–7,5%.

Напомним, что 10 октября 2025 года НБК принял решение повысить базовую ставку до 18,00% с 16,5% на фоне усиления инфляционного давления в экономике. По данным за сентябрь 2025 года, годовая инфляция достигла 12,9%.