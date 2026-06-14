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В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в магистратуру

Общество Материалы 14 июня 2026 09:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в магистратуру
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен для поступления в магистратуру высших учебных заведений.

Экзамен будет организован в трех городах и районах республики - Баку, Сумгайыте и Абшероне - в общей сложности в 63 зданиях.

Экзамен во всех зданиях начнется одновременно - в 10:00. Результаты экзамена будут объявлены в два этапа. В течение 2–3 дней после экзамена будут опубликованы результаты закрытых и открытых заданий с кодированными ответами. Итоговый балл будет представлен после проверки эссе.

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