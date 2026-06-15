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Между США и Ираном достигнуто соглашение - премьер Пакистана

В мире Материалы 15 июня 2026 01:46 (UTC +04:00)
Между США и Ираном достигнуто соглашение - премьер Пакистана
Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Между США и Ираном достигнуто соглашение.

Об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в соцсети X.

"После интенсивных переговоров мы рады объявить о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Мы хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки и Исламскую Республику Иран за их приверженность дипломатическому урегулированию конфликта", - отметил Шахбаз Шариф.

По его словам, официальная церемония подписания состоится в Швейцарии 19 июня.

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