Между США и Ираном достигнуто соглашение - премьер Пакистана

БАКУ /Trend/ - Между США и Ираном достигнуто соглашение.

Об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в соцсети X.

"После интенсивных переговоров мы рады объявить о заключении мирного соглашения между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Мы хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки и Исламскую Республику Иран за их приверженность дипломатическому урегулированию конфликта", - отметил Шахбаз Шариф.

По его словам, официальная церемония подписания состоится в Швейцарии 19 июня.