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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра

Политика Материалы 13 июня 2026 13:31 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 13 июня встретился с премьер-министром Турецкой Республики Северного Кипра Уналом Устелом.

Информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

На встрече с удовлетворением были отмечены динамика контактов на высоком уровне между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра, развитие межпарламентских связей и сотрудничества по линии политических партий.

Была подчеркнута значимость проведения в Баку Дней культуры Турецкой Республики Северного Кипра. Реализация этой инициативы была оценена как логическое продолжение растущего в последние годы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Было отмечено успешное развитие сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, подчеркнуто активное участие Турецкой Республики Северного Кипра в деятельности организации в статусе наблюдателя.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра в различных сферах.

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