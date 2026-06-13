Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 13 июня встретился с премьер-министром Турецкой Республики Северного Кипра Уналом Устелом.

Информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

На встрече с удовлетворением были отмечены динамика контактов на высоком уровне между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра, развитие межпарламентских связей и сотрудничества по линии политических партий.

Была подчеркнута значимость проведения в Баку Дней культуры Турецкой Республики Северного Кипра. Реализация этой инициативы была оценена как логическое продолжение растущего в последние годы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Было отмечено успешное развитие сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, подчеркнуто активное участие Турецкой Республики Северного Кипра в деятельности организации в статусе наблюдателя.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра в различных сферах.