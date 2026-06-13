Опубликованы показатели операций в долларах через МКЦ Азербайджана на 1 мая

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 мая текущего года через Межбанковский карточный центр было осуществлено 24,6 тысячи платежных операций на сумму 5,6 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это означает уменьшение количества операций на 11,7 тысячи единиц, или на 6,9%, и сокращение суммы на 4,2 миллиона долларов США, или на 42,9%.

По состоянию на 1 мая прошлого года через Межбанковский карточный центр было осуществлено 36,3 тысячи платежных операций на сумму 9,8 миллиона долларов США.

Отметим, что Межбанковский карточный центр представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками.

По состоянию на конец апреля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысячу единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9%.

"Количество дебетных карт увеличилось на 11%, тогда как количество кредитных карт снизилось на 11%. Рост числа платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных платежей. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле 2026 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт, составил 9,094 миллиарда манатов. Из них 7,969 миллиарда манатов пришлось на электронную коммерцию", - передает банк.