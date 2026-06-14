Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Состоялся экзамен по управленческим навыкам, являющийся последним туром очного этапа VI конкурса «Восхождение».

Экзамен был организован в две сессии в Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра. 1468 кандидатов, успешно завершивших экзамен по аналитическому мышлению, получили право на участие в экзамене по управленческим навыкам.

Руководитель рабочей группы конкурса « Восхождение » Фархад Гаджиев в интервью журналистам сообщил, что экзамен по управленческим навыкам состоял из трех частей: блоков «Задания на основе стабильных ситуаций», «Задания на основе разветвленных ситуаций» и инструмента «Эмоциональный интеллект». Он отметил, что в рамках экзамена участникам было дано в общей сложности 120 заданий. Продолжительность экзамена составила 4 часа.

Фархад Гаджиев отметил, что одним из показателей организации конкурса «Восхождение» в соответствии с международными принципами оценивания является создание возможностей для дистанционного участия кандидатов, проживающих за рубежом: «Для этих кандидатов экзамен был проведен методом прокторинга, в онлайн-формате и в две сессии. В процессе были использованы современные технологические решения для обеспечения безопасности и прозрачности экзамена. Результаты экзамена будут рассчитываться на основе Т-шкалы. Этот метод оценивания применяется в ряде международных экзаменов, таких как TOEFL, GMAT, SAT, и позволяет более объективно, сравнительно и справедливо оценивать результаты участников».

Результаты экзамена по управленческим навыкам будут представлены участникам в виде отчета в течение 5–7 рабочих дней после его завершения.

Участники, успешно прошедшие очный этап, получат право участия в полуфинальном этапе VI конкурса «Восхождение». С завершением полуфинального и финального этапов будут определены победители конкурса в текущем году.

Отметим, что на сегодняшний день для участия в VI сезоне конкурса «Восхождение » зарегистрировался в общей сложности 17 651 кандидат. Из них 6112 человек приняли участие в экзамене по аналитическому мышлению. На следующем этапе 1468 кандидатов получили право на участие в экзамене по управленческим навыкам, являющемся последним туром очного этапа.

Напомним, что конкурс «Восхождение» был учрежден Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года в целях обеспечения выявления, поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высоким уровнем интеллекта и управленческих качеств, и создания в стране банка кадровых резервов. Победители конкурса получают от менторов план индивидуального развития сроком на один год и денежное вознаграждение в размере 20 тыс. манатов на саморазвитие.

Соответствующее Распоряжение о проведении шестого конкурса «Восхождение» было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 10 декабря 2025 года.