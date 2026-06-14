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Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)

Общество Материалы 14 июня 2026 13:20 (UTC +04:00)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ/ Trend/ - Состоялся экзамен по управленческим навыкам, являющийся последним туром очного этапа VI конкурса «Восхождение».

Экзамен был организован в две сессии в Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра. 1468 кандидатов, успешно завершивших экзамен по аналитическому мышлению, получили право на участие в экзамене по управленческим навыкам.

Руководитель рабочей группы конкурса « Восхождение » Фархад Гаджиев в интервью журналистам сообщил, что экзамен по управленческим навыкам состоял из трех частей: блоков «Задания на основе стабильных ситуаций», «Задания на основе разветвленных ситуаций» и инструмента «Эмоциональный интеллект». Он отметил, что в рамках экзамена участникам было дано в общей сложности 120 заданий. Продолжительность экзамена составила 4 часа.

Фархад Гаджиев отметил, что одним из показателей организации конкурса «Восхождение» в соответствии с международными принципами оценивания является создание возможностей для дистанционного участия кандидатов, проживающих за рубежом: «Для этих кандидатов экзамен был проведен методом прокторинга, в онлайн-формате и в две сессии. В процессе были использованы современные технологические решения для обеспечения безопасности и прозрачности экзамена. Результаты экзамена будут рассчитываться на основе Т-шкалы. Этот метод оценивания применяется в ряде международных экзаменов, таких как TOEFL, GMAT, SAT, и позволяет более объективно, сравнительно и справедливо оценивать результаты участников».

Результаты экзамена по управленческим навыкам будут представлены участникам в виде отчета в течение 5–7 рабочих дней после его завершения.

Участники, успешно прошедшие очный этап, получат право участия в полуфинальном этапе VI конкурса «Восхождение». С завершением полуфинального и финального этапов будут определены победители конкурса в текущем году.

Отметим, что на сегодняшний день для участия в VI сезоне конкурса «Восхождение » зарегистрировался в общей сложности 17 651 кандидат. Из них 6112 человек приняли участие в экзамене по аналитическому мышлению. На следующем этапе 1468 кандидатов получили право на участие в экзамене по управленческим навыкам, являющемся последним туром очного этапа.

Напомним, что конкурс «Восхождение» был учрежден Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года в целях обеспечения выявления, поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высоким уровнем интеллекта и управленческих качеств, и создания в стране банка кадровых резервов. Победители конкурса получают от менторов план индивидуального развития сроком на один год и денежное вознаграждение в размере 20 тыс. манатов на саморазвитие.

Соответствующее Распоряжение о проведении шестого конкурса «Восхождение» было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 10 декабря 2025 года.

Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Организован последний тур очного этапа конкурса «Восхождение» (ФОТО)

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