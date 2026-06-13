США не допустят незаконных поставок иранской нефти - Марко Рубио

БАКУ /Trend/ - Американская сторона не потерпит незаконной транспортировки иранской нефти и попыток прорвать военно-морскую блокаду Ирана.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио госсекретарь заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает госдепартамент США.

Сообщается, что стороны обсудили последние события в Ормузском проливе.

"Госсекретарь подчеркнул, что все торговые суда должны немедленно подчиниться приказам американских вооруженных сил, которые привержены поддержанию мира и безопасности в проливе", - отметили в Госдепартаменте.

Марко Рубио также заявил, что нарушение американской блокады и незаконная транспортировка иранской нефти недопустимы.