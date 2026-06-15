ЕАБР дал прогноз по росту экономики Казахстана на 2026-2028 гг.

БАКУ/Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует сохранение роста ВВП Казахстана около 5,5% в 2026-2028 гг.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе банка.

"Такой прогноз предполагает ускорение экономической активности по мере нормализации ситуации в нефтегазовом секторе и сохранения высокой динамики несырьевых отраслей", — говорится в сообщении банка.

В ЕАБР ожидают, что промышленная политика государства будет поддерживать рост обрабатывающего сектора.

"В январе — апреле 2026 г. выпуск в отрасли увеличился на 9,9% г/г. Ожидаем сохранения повышенных темпов роста за счет запуска новых производств и выхода ранее начатых проектов на полную мощность", — говорится в публикации.

При этом в банке отметили, что экономика Казахстана вошла в 2026 г. с более умеренной динамикой после высокого роста в 2025 г.

"По оперативным данным, рост ВВП по итогам января — апреля 2026 г. составил 3,6% г/г. Главным сдерживающим фактором стала слабая динамика горнодобывающего сектора, прежде всего нефтегазового сегмента. Добыча нефти и газового конденсата составила 28,3 млн тонн, или 86,2% к соответствующему периоду 2025 г. По данным Минэнерго, снижение показателей нефтегазовой отрасли связано с ситуацией на КТК и месторождении Тенгиз", — говорится в обзоре.

Напомним, что Национальный банк Казахстана в начале июня пересмотрел прогноз ВВП на 2026 год до 4,5–5,5%. “На это повлияла складывающаяся позитивная динамика деловой активности, рост инвестиций и более благоприятная ситуация на рынке нефти и металлов”, — сообщили в НБК.

В 2027–2028 годах прогноз роста экономики оценивается в пределах 3,5–4,5%. Отметим, что в 2025 году ВВП Казахстана составил 6,5%.