Cоглашение между США и Ираном существенно повлияет на мировую экономику - Президент Финляндии

БАКУ /Trend/ - Cоглашение между США и Ираном открывает путь к прекращению войны и открытию Ормузского пролива, что окажет значительное влияние на регион и мировую экономику.

Об этом говорится в официальном заявлении Президента Финляндии, опубликованном на его странице в социальной сети X.

«Я приветствую объявление о достижении соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. Поздравляю всех участников, включая Пакистан, Катар и других посредников.

Это соглашение открывает путь к прекращению войны и открытию Ормузского пролива, что окажет значительное влияние на регион и мировую экономику», — говорится в заявлении.

Президент отметил, что нынешнее дипломатическое окно возможностей должно быть конструктивно использовано всеми сторонами. Кроме того, глава финского государства призвал участвующие страны воспользоваться этим позитивным импульсом для работы над достижением устойчивого долгосрочного решения более широкого конфликта в полном соответствии с международным правом.

Напомним, что между США и Ираном достигнуто соглашение о прекращении огня, предусматривающее немедленное и постоянное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Оно охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и возобновления функционирования Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласился воздерживаться от разработки и приобретения ядерного оружия.