Аграрный сектор Азербайджана вырос за январь-май

БАКУ/Trend/ - За январь-май текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 3,996 миллиарда манатов.

Об этом говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-май 2026 года", размещенном Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 2,3% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, за январь-май текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 51,784 миллиарда манатов.

Согласно информации, экономика страны выросла на 0,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1% и составила 16,125 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4% и составила 35,658 миллиарда манатов.

Напомним, что в текущем месяце заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Заур Алиев на пресс-конференции заявил, что за последние 10 лет в сельском хозяйстве Азербайджана зафиксирован рост более чем на 37 процентов.

Он сказал, что в то же время проделана важная работа в направлении инфраструктуры, поддерживающей развитие отрасли: строительство зерновых элеваторов, расширение логистической сети и ускорение процессов цифровизации.

"Новая Государственная программа разрабатывается на основе комплексного подхода, охватывающего как производство продукции, так и все этапы цепочки создания стоимости.

Программа определяет в качестве одной из основных целей повышение аграрной занятости населения в сельской местности и увеличение доходов фермеров.

Существует ряд факторов, обусловливающих необходимость разработки Государственной программы. Глобальные вызовы, происходящие в аграрном секторе, рост потребности населения в продовольствии, риски, создаваемые изменениями климата, и нестабильность, наблюдаемая на мировых рынках, формируют серьезные угрозы для продовольственной безопасности. Эти причины делают неизбежной разработку Государственной программы", - сказал он.