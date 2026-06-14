БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Qatar Airways выполнила первый регулярный грузовой рейс в Тбилиси.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики страны.

Согласно разрешению, выданному Агентством гражданской авиации Грузии, рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Доха – Ереван – Тбилиси – Доха на грузовых самолетах Boeing 777.

В Минэкономики подчеркнули, что появление нового крупного перевозчика на грузинском рынке совпало с периодом стремительного роста отрасли. По данным ведомства, в 2025 году объём грузовых авиаперевозок через аэропорты Грузии достиг 38 578 тонн, что стало рекордным показателем за всю историю страны.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом грузооборот увеличился на 50 процентов, а относительно 2023 года рост составил 101 процент.