Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит решительную политику, направленную на установление и поддержание прочного мира и стабильности в регионе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит решительную политику, направленную на установление и поддержание прочного мира и стабильности в регионе.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе».

"Подписание в прошлом году в Вашингтоне Совместной декларации между лидерами Азербайджана и Армении при свидетельстве Президента США Дональда Трампа, парафирование мирного соглашения полностью изменили ситуацию на Южном Кавказе. Реализуемый в этом контексте Зангезурский коридор соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванским регионом, а также станет одним из главных сегментов Среднего коридора", - говорится в обращении.