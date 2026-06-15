  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит решительную политику, направленную на установление и поддержание прочного мира и стабильности в регионе

Политика Материалы 15 июня 2026 13:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит решительную политику, направленную на установление и поддержание прочного мира и стабильности в регионе
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит решительную политику, направленную на установление и поддержание прочного мира и стабильности в регионе.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе».

"Подписание в прошлом году в Вашингтоне Совместной декларации между лидерами Азербайджана и Армении при свидетельстве Президента США Дональда Трампа, парафирование мирного соглашения полностью изменили ситуацию на Южном Кавказе. Реализуемый в этом контексте Зангезурский коридор соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванским регионом, а также станет одним из главных сегментов Среднего коридора", - говорится в обращении.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости