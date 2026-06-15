Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией важен для всего региона - посол Германии

БАКУ /Trend/ - Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией важен для развития всего региона.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе брифинга для СМИ в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Я прибыл в Азербайджан в августе 2022 года, а в сентябре между двумя странами произошло крупное военное столкновение. Прошёл год, прежде чем был решён карабахский вопрос. И потребовалось ещё чуть менее двух лет, прежде чем стало возможным начать процесс мирного соглашения.

И это действительно большой прогресс и важное достижение. Одним из моих главных приоритетов во время пребывания в Азербайджане была поддержка этого мирного процесса, который столь важен для развития Азербайджана, Армении и всего региона, включая развитие торговли между Азией и Европой", - сказал посол.

Посол отметил, что отношения между Азербайджаном и Германией имеют давнюю историю, носят дружественный характер и основаны на партнёрстве.

"Если обратиться к XIX веку, когда первые немецкие поселенцы прибыли в Азербайджан, можно увидеть, что эти отношения всегда были прагматичными, стабильными и последовательно развивались. Сегодня это находит отражение в активном обмене визитами, в том числе на официальном уровне. Совсем недавно, в прошлом году, Президент Германии впервые в истории посетил Азербайджан. В то же время Президент Ильхам Алиев несколько раз посещал мою страну в период моей работы здесь. Между нашими странами осуществляется обмен визитами на всех уровнях и в обоих направлениях, что позволяет обсуждать все вопросы, представляющие взаимный интерес", — сказал он.

Хорлеманн отметил, что ежегодно проводятся политические консультации.

"Совсем недавно Азербайджан также посетила парламентская делегация из Германии", — подчеркнул он.