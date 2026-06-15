Последние показатели рынка криптовалют

БАКУ/Trend/ - Стали известны последние цены на рынке криптовалют.

Согласно данным мировой криптовалютной биржи, стоимость самой ценной криптовалюты — Bitcoin — за последние 24 часа выросла на 2,16 процента и составила 65 735 долларов США.

Стоимость Ethereum за последние 24 часа увеличилась на 2,44 процента и составила 1 718 долларов США.

Изменение стоимости криптовалют за последние 24 часа: