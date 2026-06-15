Последние показатели рынка криптовалют

БАКУ/Trend/ - Стали известны последние цены на рынке криптовалют.
Согласно данным мировой криптовалютной биржи, стоимость самой ценной криптовалюты — Bitcoin — за последние 24 часа выросла на 2,16 процента и составила 65 735 долларов США.
Стоимость Ethereum за последние 24 часа увеличилась на 2,44 процента и составила 1 718 долларов США.
Изменение стоимости криптовалют за последние 24 часа:
|Название
|Стоимость (доллары США)
|Изменение за последние 24 часа
|
Bitcoin
|
65.735
|
+2.16%
|
Ethereum
|
1.718
|
+2.44%
|
Tether USDt
|
0.9992
|
+0.01%
|
BNB
|
616.30
|
+1.10%
|
USDC
|
0.9997
|
-0.02%
|
XRP
|
1.18
|
+3.06%
|
Solana
|
71.16
|
+4.18%
|
TRON
|
0.3205
|
+1.53%
|
Hyperliquid
|
64.86
|
+7.90%
|
Dogecoin
|
0.08869
|
+1.20%
|
UNUS SED LEO
|
9.77
|
+0.48%