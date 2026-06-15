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Последние показатели рынка криптовалют

Экономика Материалы 15 июня 2026 10:41 (UTC +04:00)
Последние показатели рынка криптовалют
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ - Стали известны последние цены на рынке криптовалют.

Согласно данным мировой криптовалютной биржи, стоимость самой ценной криптовалюты — Bitcoin — за последние 24 часа выросла на 2,16 процента и составила 65 735 долларов США.

Стоимость Ethereum за последние 24 часа увеличилась на 2,44 процента и составила 1 718 долларов США.

Изменение стоимости криптовалют за последние 24 часа:

Название Стоимость (доллары США) Изменение за последние 24 часа

Bitcoin

65.735

+2.16%

Ethereum

1.718

+2.44%

Tether USDt

0.9992

+0.01%

BNB

616.30

+1.10%

USDC

0.9997

-0.02%

XRP

1.18

+3.06%

Solana

71.16

+4.18%

TRON

0.3205

+1.53%

Hyperliquid

64.86

+7.90%

Dogecoin

0.08869

+1.20%

UNUS SED LEO

9.77

+0.48%

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