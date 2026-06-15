Шушинская декларация подняла отношения стратегического партнерства Азербайджана и Турции на исторический этап - посольство

БАКУ/Trend/ - В аккаунте социальной сети посольства Турции в Азербайджане опубликована публикация по случаю 5-й годовщины подписания Шушинской декларации.

В публикации отмечено, что исключительные братские и стратегические партнерские отношения с Азербайджаном пять лет назад поднялись на новый и исторический этап благодаря Шушинской декларации, подписанной Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ильхамом Алиевым.

«На основе целей, определенных Шушинской декларацией, и общего видения будущего мы решительно продолжим укреплять и развивать наше сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах», - говорится в публикации.