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Шушинская декларация подняла отношения стратегического партнерства Азербайджана и Турции на исторический этап - посольство

Политика Материалы 15 июня 2026 10:31 (UTC +04:00)
Шушинская декларация подняла отношения стратегического партнерства Азербайджана и Турции на исторический этап - посольство
Эльвин Салимов
Эльвин Салимов
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БАКУ/Trend/ - В аккаунте социальной сети посольства Турции в Азербайджане опубликована публикация по случаю 5-й годовщины подписания Шушинской декларации.

В публикации отмечено, что исключительные братские и стратегические партнерские отношения с Азербайджаном пять лет назад поднялись на новый и исторический этап благодаря Шушинской декларации, подписанной Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ильхамом Алиевым.

«На основе целей, определенных Шушинской декларацией, и общего видения будущего мы решительно продолжим укреплять и развивать наше сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах», - говорится в публикации.

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