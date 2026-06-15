Торговый оборот Нахчыванской АР вырос

БАКУ /Trend/ - В январе–мае текущего года внешний торговый оборот Нахчыванской Автономной Республики составил 58,773 миллиона долларов США.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Нахчывана.

Согласно данным, это на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период в автономной республике были осуществлены экспортные операции на сумму 5,850 миллиона долларов США и импортные операции на сумму 52,922 миллиона долларов США.

Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросли соответственно на 23,3% и 20%.

Согласно последнему отчету Государственного таможенного комитета, в январе–апреле текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 17,403 миллиарда долларов США. Это на 485 миллионов долларов США, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внешнеторговый оборот включал 11,9 миллиарда долларов США экспортных операций и 5,5 миллиарда долларов США импортных операций. За последний год экспорт увеличился на 3,1 миллиарда долларов США, или на 35,2%, тогда как импорт сократился на 2,6 миллиарда долларов США, или на 32,1%.

В итоге сформировалось положительное сальдо внешней торговли в размере 6,354 миллиарда долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 5,7 миллиарда долларов США, или в 9,7 раза.

Внешняя торговля Азербайджана в последние годы демонстрирует динамичное развитие и занимает важное место в экономической структуре страны. Согласно данным Государственного комитета статистики, в 2025 году Азербайджан осуществлял торговые операции почти с 180 странами, экспортировал продукцию в 128 стран и импортировал из 170 стран. Общий внешнеторговый оборот за год составил примерно 48,9 миллиарда долларов США, при этом половина пришлась на экспорт и половина — на импорт.

В структуре внешней торговли основная доля приходится на энергетическую продукцию. Экспорт нефти и газа не только формирует основные валютные доходы страны, но и усиливает роль Азербайджана в обеспечении энергоснабжения европейских и региональных рынков. Наряду с этим наблюдается постепенный рост экспорта ненефтяного сектора, особенно сельскохозяйственной, химической и промышленной продукции, которая начинает занимать более значимое место на внешних рынках.

География торговых партнеров также достаточно широка: Азербайджан поддерживает активные экономические отношения со странами Европейского союза, Турцией, Россией, Китаем и государствами Центральной Азии. Эти связи укрепляются как за счет двусторонней торговли, так и благодаря транспортным и транзитным проектам. В последние годы одним из ключевых направлений внешнеторговой стратегии страны является развитие транспортно-логистических коридоров. Средний коридор, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс и расширение транзитных возможностей через Каспийский бассейн повышают роль Азербайджана в международной торговле.

Расширение ненефтяного сектора и поэтапное улучшение логистических возможностей также дополнительно стимулируют динамику внешней торговли. В настоящее время Азербайджан поддерживает торговые отношения более чем со 170 странами, а доля ненефтяной продукции в структуре экспорта постепенно увеличивается.

В этом контексте на государственном уровне утвержден новый механизм стимулирования ненефтяного экспорта и поддержки перевозок из Нахчывана. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, часть транспортных расходов при экспорте ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения будет компенсироваться за счет государственного бюджета. Механизм поддержки будет рассчитываться по различным ставкам в зависимости от вида транспорта и распространяться на экспортные операции, осуществляемые автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

Одновременно предусмотрена государственная поддержка в размере до 70% на перевозку продукции, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике, в другие регионы страны. Новые правила вступят в силу с сентября 2026 года и будут действовать до 2036 года.

Таким образом, рост общего внешнеторгового оборота и новые механизмы стимулирования экспорта способствуют дальнейшему укреплению внешнеторгового потенциала Азербайджана и углублению его интеграции в мировую экономику.