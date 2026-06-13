Обсуждены потенциальные инвестпроекты между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend/ - Обсуждены потенциальные инвестиционные проекты между Азербайджаном и США.

Об этом на своей странице в «X» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Как отмечается, состоялась встреча с главным исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития США Беном Блэком.

"В соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США мы оценили потенциальные инвестиционные проекты и возможности реализации инициатив в рамках Экономического диалога. Обсудили инвестиционные приоритеты Азербайджана, возможности совместной деятельности с финансовыми институтами США», — говорится в публикации.