В агдамском селе Хыдырлы спустя 33 года вновь прозвучал "Последний звонок" (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В селе Хыдырлы Агдамского района Азербайджана спустя 33 года вновь прозвучал "Последний звонок". Мероприятие, состоявшееся в полной средней школе имени Айкёля Манаса, стало знаковым событием в жизни учебного заведения.

В мероприятии приняли участие представители министерства науки и образования, сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, председатель правления Фонда развития образования Ниджат Мамедли, начальник Карабахского регионального управления образования Санан Мясимли, а также учителя, учащиеся, родители и представители общественности.

В ходе выступлений было отмечено, что в настоящее время в школе обучаются 235 учащихся, а в этом году ее оканчивают 12 выпускников. Подчеркивалось, что в рамках программы "Великое возвращение", реализуемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжается переселение жителей в село Хыдырлы, ведутся масштабные строительно-восстановительные работы и возобновляется деятельность образовательных учреждений.

Выступившая директор школы Матанат Мамедова поздравила выпускников и пожелала им успехов в будущей жизни.

Н.Мамедли в своем выступлении поздравил выпускников и отметил, что возрождение школьной жизни на освобожденных от оккупации территориях и проведение выпускных мероприятий на родной земле имеют историческое значение. Он пожелал молодым людям успехов в учебе и профессиональной деятельности, выразив уверенность в том, что они вырастут образованными и патриотичными гражданами, вносящими вклад в развитие страны.

С.Мясимли отметил, что на освобожденных территориях вновь звучит «Последний звонок», а в ряде школ это мероприятие проводится впервые. "То, что учащиеся становятся выпускниками на своих родных землях, в своих домах и краях, вызывает чувство огромной гордости и радости. Учиться и давать образование на этих землях — большое счастье", — подчеркнул он.

Мероприятие продолжилось художественной программой и выступлениями выпускников и учащихся.