Меморандум с США может быть подписан в ближайшие дни - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Меморандум об урегулировании конфликта с США может быть подписан в ближайшие дни.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Это может произойти в ближайшие дни. Однако из-за нерешительности противоположной стороны к любым комментариям относительно этого процесса следует относиться с осторожностью", - сказал Багаи.

Отметим, что 13 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил, что меморандум будет окончательно согласован в течение следующих 24 часов. По его словам, документ будет подписан в электронном виде.

Премьер-министр Пакистана также написал в социальных сетях, что переговоры по окончательному урегулированию конфликта запланированы на следующую неделю.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, ирано-американское соглашение планируется заключить в два этапа: сначала подписать меморандум, состоящий из 14 пунктов, а затем в течение 60 дней провести переговоры для окончательного урегулирования конфликта.

Он добавил, что на втором этапе запланированы обсуждения, касающиеся ядерной программы Ирана и отмены санкций в отношении страны.