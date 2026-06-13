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В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»

Азербайджан Материалы 13 июня 2026 13:20 (UTC +04:00)
В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ /Trend/ - В городе Шуша прошло мероприятие «Последний звонок».

В мероприятии, состоявшемся 13 июня в полной средней школе № 1 города Шуша, приняли участие ответственные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управления Государственного заповедника города Шуша, семьи шехидов, ветераны, преподавательский и ученический коллективы, а также родители, сообщает корреспондент Trend.

Выступившие на мероприятии поздравили выпускников с «Последним звонком», пожелали им успехов в дальнейшей жизни и учебе.

Мероприятие продолжилось музыкально-художественными выступлениями школьников.

В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»
В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»
В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»
В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»
В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»
В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»
В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»
В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»

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