В городе Шуша прозвучал «Последний звонок»

БАКУ /Trend/ - В городе Шуша прошло мероприятие «Последний звонок».

В мероприятии, состоявшемся 13 июня в полной средней школе № 1 города Шуша, приняли участие ответственные лица специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управления Государственного заповедника города Шуша, семьи шехидов, ветераны, преподавательский и ученический коллективы, а также родители, сообщает корреспондент Trend.

Выступившие на мероприятии поздравили выпускников с «Последним звонком», пожелали им успехов в дальнейшей жизни и учебе.

Мероприятие продолжилось музыкально-художественными выступлениями школьников.