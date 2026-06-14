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Азербайджанский шахматист стал победителем турнира в Узбекистане

Общество Материалы 14 июня 2026 22:18 (UTC +04:00)
Азербайджанский шахматист стал победителем турнира в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Близится к завершению традиционный международный шахматный турнир UzChess Cup, проходящий в Узбекистане.

Накануне финального раунда был объявлен победитель в категории «Challenge». Чемпион Азербайджана Мухаммед Мурадлы, набравший максимальное количество очков в 7 раундах, обеспечил себе первое место. М. Мурадлы, набравший 7 очков, завтра в заключительном туре встретится с узбекским шахматистом Джахонгиром Вахидовым.

Независимо от результата, Мухаммед Мурадлы сохранит первое место в соревнованиях.

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