Президент Казахстана высоко оценил лидерство Дональда Трампа в достижении прорыва между США и Ираном

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил лидерство Президента США Дональда Трампа, отметив проявленные им решимость и стратегическое видение при обеспечении знакового соглашения-прорыва между США и Ираном.

Об этом говорится в официальном заявлении Президента Казахстана, опубликованном на его странице в социальной сети X.

«Мы особенно высоко оцениваем лидерство Президента США Дональда Трампа, который продемонстрировал решимость и стратегическое видение в этот решающий момент», — говорится в публикации.

По словам Токаева, соглашение знаменует собой фундаментальный сдвиг в геополитическом ландшафте, достигнутый благодаря сильной политической воле участвующих сторон к восстановлению взаимного доверия и выработке приемлемых решений для прекращения военного конфликта.

«Мы высоко ценим политическую волю сторон, которая позволила восстановить доверие и найти взаимоприемлемые решения», — отметил Президент.

Напомним, что между США и Ираном достигнуто соглашение о прекращении огня, предусматривающее немедленное и постоянное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Оно охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и возобновления функционирования Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласился воздерживаться от разработки и приобретения ядерного оружия.