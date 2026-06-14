Узбекистан и DFC обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с делегацией Корпорации финансирования международного развития США (DFC) во главе с директором по вопросам политики Кэролин Вик.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и США, а также возможности укрепления стратегического партнерства с DFC в сфере финансирования совместных проектов.

Особое внимание было уделено практическим аспектам создания Совместной инвестиционной платформы. Участники встречи рассмотрели механизмы отбора перспективных инициатив и вопросы формирования эффективной системы их дальнейшего финансирования.

В числе приоритетных направлений сотрудничества с привлечением капитала DFC были названы проекты в сферах транспорта, здравоохранения и коммунальной инфраструктуры.

По итогам встречи стороны договорились продолжить углубление инвестиционного взаимодействия, подтвердив готовность продвигать совместные инициативы и вести практическую работу по реализации намеченных проектов.