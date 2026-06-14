Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане снизилась на 203.422 маната, или на 2.8 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 453 маната, или на 5.9 процента, составив 7171.6455 маната.

Цена одной тройской унции золота 1 июня 7675.2960 8 июня 7330.3490 2 июня 7679.1380 9 июня 7366.8395 3 июня 7598.1585 10 июня 7096.1485 4 июня 7617.9890 11 июня 6937.9635 5 июня 7557.6220 12 июня 7126.9270 Средняя цена за неделю 7625.6407 Средняя цена за неделю 7171.6455

За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане снизилась на 1.3268 маната, или на 1.1 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей сократилась на 14.4206 маната, или на 11.4 процента, составив 112.2482 маната.

Цена одной тройской унции серебра 1 июня 128.4760 8 июня 115.2056 2 июня 128.8269 9 июня 115.5181 3 июня 126.9234 10 июня 107.8813 4 июня 125.2935 11 июня 108.7572 5 июня 123.8243 12 июня 113.8788 Средняя цена за неделю 126.6688 Средняя цена за неделю 112.2482

За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане снизилась на 44.302 маната, или на 1.5 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 348.6 маната, или на 10.7 процента, составив 2916.1761 маната.

Цена одной тройской унции платины 1 июня 3299.3090 8 июня 2990.2830 2 июня 3322.5565 9 июня 2984.9790 3 июня 3282.2665 10 июня 2817.3930 4 июня 3210.5180 11 июня 2842.2470 5 июня 3209.4215 12 июня 2945.9810 Средняя цена за неделю 3264.8143 Средняя цена за неделю 2916.1761

За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане увеличилась на 118.0565 маната, или на 5.7 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 189.9 маната, или на 8.3 процента, составив 2102.8286 маната.