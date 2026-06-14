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Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

Экономика Материалы 14 июня 2026 11:15 (UTC +04:00)
Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ/Trend/ - Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане снизилась на 203.422 маната, или на 2.8 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 453 маната, или на 5.9 процента, составив 7171.6455 маната.

Цена одной тройской унции золота

1 июня

7675.2960

8 июня

7330.3490

2 июня

7679.1380

9 июня

7366.8395

3 июня

7598.1585

10 июня

7096.1485

4 июня

7617.9890

11 июня

6937.9635

5 июня

7557.6220

12 июня

7126.9270

Средняя цена за неделю

7625.6407

Средняя цена за неделю

7171.6455

За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане снизилась на 1.3268 маната, или на 1.1 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей сократилась на 14.4206 маната, или на 11.4 процента, составив 112.2482 маната.

Цена одной тройской унции серебра

1 июня

128.4760

8 июня

115.2056

2 июня

128.8269

9 июня

115.5181

3 июня

126.9234

10 июня

107.8813

4 июня

125.2935

11 июня

108.7572

5 июня

123.8243

12 июня

113.8788

Средняя цена за неделю

126.6688

Средняя цена за неделю

112.2482

За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане снизилась на 44.302 маната, или на 1.5 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 348.6 маната, или на 10.7 процента, составив 2916.1761 маната.

Цена одной тройской унции платины

1 июня

3299.3090

8 июня

2990.2830

2 июня

3322.5565

9 июня

2984.9790

3 июня

3282.2665

10 июня

2817.3930

4 июня

3210.5180

11 июня

2842.2470

5 июня

3209.4215

12 июня

2945.9810

Средняя цена за неделю

3264.8143

Средняя цена за неделю

2916.1761

За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане увеличилась на 118.0565 маната, или на 5.7 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 189.9 маната, или на 8.3 процента, составив 2102.8286 маната.

Цена одной тройской унции палладия

1 июня

2339.7270

8 июня

2079.1000

2 июня

2333.0800

9 июня

2073.7280

3 июня

2330.5130

10 июня

2041.5980

4 июня

2240.3365

11 июня

2122.5605

5 июня

2219.8175

12 июня

2197.1565

Средняя цена за неделю

2292.6948

Средняя цена за неделю

2102.8286

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