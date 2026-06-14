Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане снизилась на 203.422 маната, или на 2.8 процента.
Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 453 маната, или на 5.9 процента, составив 7171.6455 маната.
|
Цена одной тройской унции золота
|
1 июня
|
7675.2960
|
8 июня
|
7330.3490
|
2 июня
|
7679.1380
|
9 июня
|
7366.8395
|
3 июня
|
7598.1585
|
10 июня
|
7096.1485
|
4 июня
|
7617.9890
|
11 июня
|
6937.9635
|
5 июня
|
7557.6220
|
12 июня
|
7126.9270
|
Средняя цена за неделю
|
7625.6407
|
Средняя цена за неделю
|
7171.6455
За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане снизилась на 1.3268 маната, или на 1.1 процента.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей сократилась на 14.4206 маната, или на 11.4 процента, составив 112.2482 маната.
|
Цена одной тройской унции серебра
|
1 июня
|
128.4760
|
8 июня
|
115.2056
|
2 июня
|
128.8269
|
9 июня
|
115.5181
|
3 июня
|
126.9234
|
10 июня
|
107.8813
|
4 июня
|
125.2935
|
11 июня
|
108.7572
|
5 июня
|
123.8243
|
12 июня
|
113.8788
|
Средняя цена за неделю
|
126.6688
|
Средняя цена за неделю
|
112.2482
За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане снизилась на 44.302 маната, или на 1.5 процента.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 348.6 маната, или на 10.7 процента, составив 2916.1761 маната.
|
Цена одной тройской унции платины
|
1 июня
|
3299.3090
|
8 июня
|
2990.2830
|
2 июня
|
3322.5565
|
9 июня
|
2984.9790
|
3 июня
|
3282.2665
|
10 июня
|
2817.3930
|
4 июня
|
3210.5180
|
11 июня
|
2842.2470
|
5 июня
|
3209.4215
|
12 июня
|
2945.9810
|
Средняя цена за неделю
|
3264.8143
|
Средняя цена за неделю
|
2916.1761
За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане увеличилась на 118.0565 маната, или на 5.7 процента.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 189.9 маната, или на 8.3 процента, составив 2102.8286 маната.
|
Цена одной тройской унции палладия
|
1 июня
|
2339.7270
|
8 июня
|
2079.1000
|
2 июня
|
2333.0800
|
9 июня
|
2073.7280
|
3 июня
|
2330.5130
|
10 июня
|
2041.5980
|
4 июня
|
2240.3365
|
11 июня
|
2122.5605
|
5 июня
|
2219.8175
|
12 июня
|
2197.1565
|
Средняя цена за неделю
|
2292.6948
|
Средняя цена за неделю
|
2102.8286