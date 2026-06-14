Совет Безопасности Ирана принял решение продолжить переговоры с США - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение продолжить переговорный процесс с США по урегулированию конфликта.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает пресс-служба президента страны.

Пезешкиан отметил, что в настоящее время в СМИ активно распространяются прежние заявления бывшего верховного лидера Али Хаменеи о недопустимости переговоров с Вашингтоном. Однако, по словам президента, он лично обсуждал этот вопрос с Хаменеи, который тогда одобрил проведение и дальнейшее продолжение переговоров при соблюдении достойных условий для Ирана.

Кроме того, Пезешкиан подчеркнул, что, несмотря на последние события в регионе, Тегерану удалось сохранить и укрепить добрососедские отношения с соседними государствами.