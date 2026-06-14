США перехватили 141 связанное с Ираном торговое судно - CENTCOM

БАКУ /Trend/ - С начала действия морской блокады Военно-морские силы США перехватили 141 торговое судно, связанное с Ираном.

Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Как отмечается в заявлении, по состоянию на 13 июня силы CENTCOM перенаправили 141 коммерческое судно и вывели из эксплуатации ещё девять в рамках мер по обеспечению соблюдения установленного режима.

В командовании подчеркнули, что ограничения распространяются на суда всех государств, следующие в иранские порты и прибрежные районы или покидающие их, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. При этом международный торговый коридор, по данным CENTCOM, остаётся открытым для транзитного судоходства.