США увеличили импорт продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки (США) составил 338,609 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 122,4 миллиона долларов США или 26,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период товарооборот с США составил 1,95% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-апреле текущего года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в США на сумму 27,7 миллиона долларов. Это на 3,7 миллиона долларов США или примерно на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период Азербайджан осуществил импортные операции из Соединенных Штатов Америки на сумму 310,9 миллиона долларов США, что на 126,1 миллиона долларов США или 28,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе-апреле текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 17,403 миллиарда долларов США. Это на 485 миллионов долларов или 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 11,9 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, а на долю импорта – 5,5 миллиарда долларов США. За последний год экспорт вырос на 3,1 миллиарда долларов США или 35,2%, а импорт сократился на 2,6 миллиарда долларов США или 32,1%.

В итоге сложилось положительное сальдо внешней торговли в размере 6,354 миллиарда долларов, что на 5,7 миллиарда долларов США или в 9,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом экономические отношения между Азербайджаном и США развиваются в позитивном направлении. Примером тому могут служить организация взаимных встреч и подписание соответствующих соглашений. Так, в рамках Бакинской энергетической недели 2 июня состоялось первое заседание Азербайджано-американского экономического диалога, организованное совместно Министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственным департаментом США в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.

На мероприятии под сопредседательством министра экономики Микаила Джаббарова и помощника государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеба Орра приняли участие представители государственных учреждений обеих стран, международных финансовых институтов и частного сектора.

Министр экономики Микаил Джаббаров, подчеркнув динамичное развитие азербайджано-американских отношений, заявил: "Хартия о стратегическом партнерстве играет важную роль в укреплении нашего экономического сотрудничества. Существуют значительные перспективы для расширения торговых связей через Международный маршрут Трампа ради мира и процветания (TRIPP) и Срединный коридор, укрепления энергетической безопасности, развития цепочек поставок критических минералов, а также изучения новых инвестиционных возможностей в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Конструктивный диалог по определению совместных проектов, дальнейшему укреплению деловых связей и реализации взаимовыгодных инициатив будет способствовать двустороннему сотрудничеству".

Помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр, подчеркнув приверженность расширению двусторонних возможностей в сфере бизнеса, торговли и экономических инвестиций между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, заявил: "Это направление является одним из основных приоритетов Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной в феврале этого года в Баку вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Результаты проектов и инициатив, которые будут обсуждаться в рамках Диалога, а также существующие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних экономических отношений придадут импульс развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и США".

В рамках первого Экономического диалога были проведены панельные сессии, посвященные региональным связям, торговле и транзиту, энергетической безопасности, инвестициям, искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре. На первой сессии обсуждались Международный маршрут Трампа ради мира и процветания (TRIPP), Средний коридор, расширение региональных логистических возможностей, благоприятная бизнес-среда Азербайджана для инвесторов, а также новые возможности для американских компаний, создаваемые растущими связями страны с Европой и Центральной Азией.

На сессии по энергетической безопасности были рассмотрены возможности сотрудничества в развитии Южного газового коридора, электрических связей и увеличения производства энергии. Обсуждались вопросы диверсификации цепочек поставок, расширения цепочек поставок критических минералов и партнерства в других сферах.

На панели по экономическим инвестициям обсуждались вопросы стимулирования двусторонних инвестиций в экономические проекты, служащие взаимному благосостоянию обоих народов, включая транспорт и логистику, энергетику и цифровые технологии. В центре внимания также были возможности стимулирования американских инвестиций по различным направлениям, включая Свободную экономическую зону Алят, которая предлагает инвесторам механизмы стимулирования, преференции и благоприятный правовой режим.

В ходе дискуссий по искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре была представлена информация о высокотехнологичных решениях США. Рассматривались сотрудничество в области центров обработки данных, внедрение технологий искусственного интеллекта, развитие нормативно-правовой базы и будущее партнерство в этой сфере. В рамках заседания стороны подчеркнули важность расширения экономического сотрудничества, стимулирования взаимных инвестиций и поддержки инновационных проектов.

В рамках мероприятия также состоялась встреча с деловыми кругами, где была отмечена важность развития сотрудничества между частным сектором и установления новых партнерских отношений.

По итогам мероприятия было объявлено, что в этом году Баку примет Всемирную неделю искусственного интеллекта США.