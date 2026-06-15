В 2025 г. объём торговли между Азербайджаном и Германией составил примерно 1,7 млрд евро - посол

БАКУ /Trend/ - В прошлом году объём торговли между Азербайджаном и Германией составил примерно 1,7 млрд евро.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе брифинга для СМИ в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В прошлом году объём торговли составил примерно 1,7 млрд евро, и тот факт, что наша двусторонняя торговля более или менее сбалансирована, также является признаком зрелости этих торговых отношений. Очень часто в торговых отношениях со странами-экспортёрами сырья торговый баланс оказывается весьма неравномерным в пользу страны-экспортёра. В случае Германии и Азербайджана он очень сбалансирован", - сказал посол .

Хорлеманн отметил, что основной импорт Германии из Азербайджана приходится на нефть. Основными экспортными поставками Германии в Азербайджан являются машины, оборудование, электроника и автомобили.

"Примечательно, что наш торговый баланс является ровным, сбалансированным, и это очень хорошая отправная точка для поиска новых возможностей по развитию нашей торговли", - сказал дипломат.