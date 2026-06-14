Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ/ Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 15 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В первой половине дня местами возможны периодические дожди. В отдельных районах полуострова ожидаются грозы, утром дожди могут несколько усилиться. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18–21° тепла, днем — 26–29° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65–75 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град, а в некоторых горных и предгорных районах дожди могут усилиться. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18–21° тепла, днем — 28–32° тепла, в горах ночью — 9–14° тепла, днем — 18–23°, местами до 25–28° тепла.

