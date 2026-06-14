Обнародованы данные по инфляции в Азербайджане за январь-май

БАКУ /Trend/ - За январь-май текущего года в Азербайджане индекс потребительских цен вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-май 2026 года", размещенном Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

Отметим, что за январь-май текущего года в Азербайджане произведен валовый внутренний продукт (ВВП) на сумму 51,784 миллиарда манатов.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1% и составила 16,125 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4% и составила 35,658 миллиарда манатов.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает постепенного замедления инфляции в Азербайджане с последующей стабилизацией на уровне 4 процентов в период с 2028 по 2031 годы.

Согласно прогнозам фонда, индекс потребительских цен в Азербайджане составит 6 процентов в 2026 году, после чего снизится до 4,2 процента в 2027 году и стабилизируется на уровне 4 процентов ежегодно в 2028–2031 годах.

Для сравнения, инфляция в стране составляла 2,1 процента в 2023 году, ускорилась до 4,9 процента в 2024 году и достигла 5,2 процента в 2025 году.

Согласно майским прогнозам нидерландской банковской группы ING Group, инфляция в Азербайджане в 2026 и 2027 годах ожидается на уровне 5,4% и 5,2% соответственно.

Отмечается, что в первом квартале текущего года инфляция составит 5,7%, во втором - 5,5%, в третьем и четвертом кварталах - 5,2%.

Согласно информации, в первом квартале 2027 года инфляция прогнозируется на уровне 5%, во втором и третьем - 5,3%, в четвертом квартале - 5,4%.

Ранее аналитики ING Group прогнозировали инфляцию на уровне 5,2% в 2026 году и 5,1% в 2027 году. Таким образом, ожидания по инфляции в Азербайджане выросли на 0,2 процентных пункта на 2026 год и на 0,1 процентных пункта на 2027 год по сравнению с предыдущим прогнозом.