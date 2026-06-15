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Баку приветствовал соглашение между США и Ираном

Политика Материалы 15 июня 2026 12:05 (UTC +04:00)
Баку приветствовал соглашение между США и Ираном
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с достигнутым соглашением между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран.

Текст заявления опубликован на официальном сайте МИД Азербайджана.

«Приветствуем достигнутое соглашение по Меморандуму о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран.

Высоко оцениваем важную посредническую роль Исламской Республики Пакистан в переговорном процессе, а также вклад других региональных партнёров.

Надеемся, что будущие переговоры, которые будут выстроены на основе этого важного достижения, внесут вклад в обеспечение устойчивого мира и стабильности», — говорится в заявлении.

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