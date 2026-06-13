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Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика Материалы 13 июня 2026 09:56 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,35 доллара США, или на 6,6%, составив 90,50 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 6,33 доллара США, или на 6,7%, и составила 88,23 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 6,4 доллара США, или на 9,2%, составив 63,02 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 6,85 доллара США, или на 7,2%, составив 88,23 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

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