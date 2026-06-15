Азербайджанская делегация приняла участие в Боннской сессии по климатическим переговорам (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Делегация Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики продолжает активное участие в 64-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) (SB64).

В первую неделю сессии был проведен ряд мероприятий и встреч, посвященных инициативам Председательства COP29 и реализации мандатов, переданных Азербайджану в рамках COP29 и COP30.

В этих рамках была организована совместная сессия с Секретариатом UNFCCC, председательствами COP30 и COP31 по инициативе Бакинской платформы прозрачности (BTP) COP29. На мероприятии были обсуждены опыт первого периода двухгодичных отчетов о прозрачности, существующие трудности и возможная поддержка развивающимся странам при подготовке отчетов второго периода. Было принято решение о проведении следующей сессии в рамках BTP во время Недели климата UNFCCC, которая состоится в сентябре текущего года в Баку.

На мероприятии «От обязательств к практическим действиям: Инновационные партнерства в поддержку адаптации и мира в условиях кризиса и уязвимости», организованном при поддержке Бакинского центра климатических действий и мира, были обсуждены инновационные подходы к повышению устойчивости в регионах, подверженных конфликтным и климатическим рискам.

Состоялся диалог с участием государственных и негосударственных акторов по реализации Бакинской дорожной карты в Белене по доведению климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов США, разработанной на основе мандата, данного Азербайджану и Бразилии, и представленной перед COP30. На мероприятии состоялся обмен мнениями об ожиданиях и следующих шагах в связи с реализацией дорожной карты.

Также была организована первая сессия по «Миссии Белен 1.5», реализуемой в рамках мандата Тройки председательств COP29, COP30 и COP31. На сессии были заслушаны позиции участников из числа Сторон и не из числа Сторон, отмечено, что высказанные мнения внесут вклад в формирование следующих шагов.

Кроме того, азербайджанская делегация приняла участие в сегменте высокого уровня процесса Многостороннего и облегчающего оценивания прогресса в рамках Усиленной рамки прозрачности Парижского соглашения, а также в техническом диалоге по представленному Азербайджаном двухгодичному отчету о прозрачности. Тем самым был успешно завершен процесс оценки первого периода двухгодичного отчета о прозрачности Азербайджана.

В то же время делегация принимала активное участие в тематических переговорах в рамках UNFCCC, мандатных мероприятиях и двусторонних встречах, внося активный вклад в обсуждения по глобальной климатической повестке.