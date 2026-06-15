Магнит для инвесторов: интерес США и ЕС к ресурсному потенциалу Казахстана

БАКУ /Trend/ - Казахстан активно развивает сектор критического сырья и усиливает сотрудничество с крупными международными партнерами на фоне растущего мирового спроса на редкоземельные и стратегические металлы. По сути, сейчас идет глобальная конкуренция за доступ к таким ресурсам, потому что они нужны для технологий, энергетики и промышленности будущего.

В Астане прошел 16-й Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy (AMM-2026), а в преддверии форума состоялся Диалог C5+1 по критическим минералам, который прошел под сопредседательством министра промышленности и строительства РК Ерсайына Нагаспаева и специального посланника Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Проведение таких мероприятий показывает, что тема критических минералов становится частью внешнеполитического диалога Астаны.

По данным министерства промышленности и строительства, в Казахстане насчитывается более 9,5 тыс. месторождений, из которых свыше 100 содержат редкие и редкоземельные металлы. На начало 2026 года запасы основных ресурсов выглядят так: золото - 2 369 тонн, нефть - 4,3 млрд тонн, газ - 3,8 трлн кубометров, уголь - 33,5 млрд тонн, железо - 26,7 млрд тонн. В Карагандинской области в апреле 2025 года также было обнаружено крупное месторождение редкоземельных металлов с потенциальными ресурсами до 20 млн тонн. Это подтверждает, что у страны большая сырьевая база, но ее еще сложно полностью использовать.

Растет интерес к Казахстану со стороны США и Европейского союза, которые хотят уменьшить зависимость от Китая в поставках критических материалов. Поэтому в страну приходят крупные компании, включая Rio Tinto, Barrick Gold, Cove Capital, First Quantum и Ivanhoe. Они не только получают доступ к сырью, но и приносят новые стандарты работы в отрасль. Казахстан при этом заявляет, что может поставлять 20 из 60 критических минералов, которые выделяет Геологическая служба США (USGS). В марте 2025 года Казахстан и ЕС подписали соглашение в сфере критически важных сырьевых материалов на сумму 3 млн евро. В то же время Казахстан постепенно пытается перейти от простого экспорта сырья к его переработке внутри страны.

Однако большая часть ресурсов пока не используется. Причина - нехватка технологий для сложной добычи. Также есть проблемы с инвестициями в инфраструктуру, экологическими рисками и нехваткой энергии, особенно для перерабатывающих предприятий. Важным шагом стало обновление Кодекса «О недрах и недропользовании», подписанное в декабре 2025 года Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Это должно упростить правила для инвесторов и привлечь больше геологоразведочных проектов.

Отдельным фактором остается логистика. Из-за ограничений на северные маршруты через Россию растет значение альтернативных путей, прежде всего Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). В феврале 2026 года Всемирный банк одобрил гарантию на 846 млн долларов США для привлечения 1,41 млрд долларов финансирования на развитие железнодорожной инфраструктуры этого маршрута в Казахстане. Важную роль для обеспечения стабильности поставок должен сыграть и коридор TRIPP (Маршрут Трампа ради международного мира и процветания).

Развитие этих маршрутов важно для экспорта редкоземельных металлов и урана, а также для усиления позиций Казахстана в переговорах с внешними партнерами.

Казахстан развивает сектор критических минералов, и редкоземельные минералы становятся все более важным фактором для экономики и внешней политики. Однако для масштабной добычи и переработки минералов стране нужны новые технологии, развитая инфраструктура, надежные транспортные маршруты и значительные инвестиции. Их привлечение как раз является одним из ключевых направлений политики Астаны. При реализации этих планов страна сможет зарабатывать не только на продаже критических минералов, но и на их переработке и готовой продукции.

Это особенно важно сейчас, когда в мире идет переход к «зеленой» энергетике, а страны стараются снизить зависимость от нефти и других традиционных ресурсов. На этом фоне Казахстану важно развивать переработку и не ограничиваться только добычей минералов. В таком случае страна сможет получать больше дохода не только от экспорта ресурсов, но и от продукции с более высокой добавленной стоимостью - готовых материалов и компонентов для новых отраслей экономики.