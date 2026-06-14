Экономика Нахчыванской АР выросла

БАКУ /Trend/ - В январе–мае этого года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 646 миллиона 670 тысяч манатов.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики Нахчывана.

Согласно информации, это на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в январе–мае этого года в Азербайджане было произведено ВВП на сумму 51 миллиард 783 миллиона 800 тысяч манатов.

Согласно данным, экономика страны в реальном выражении осталась на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе снизилась на 1%, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4%.

Согласно майским прогнозам Центрального банка Азербайджана на 2026 год, ожидается, что темпы экономического роста страны в реальном выражении составят 1,1% по общему ВВП, а по ненефтегазовому ВВП — 3,2%.

Также Центральный банк прогнозирует, что в 2027 году темпы экономического роста в целом и в ненефтегазовом секторе в реальном выражении составят соответственно 3,2% и 4,7%.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что экономика Азербайджана в 2026 году вырастет на 2,2%, а в 2027–2031 годах рост стабилизируется на уровне 2,5% ежегодно.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов — "ING Group" — прогнозирует, что экономический рост в Азербайджане составит 2,2% в 2026 году и 3% в 2027 году.

По сравнению с предыдущими прогнозами темпы роста ВВП на текущий год снижены на 0,3 процентного пункта, а на 2027 год остались без изменений.

Согласно оценкам банка, прогноз экономического роста Азербайджана по кварталам в 2026 году составляет: в первом квартале — -0,3%, во втором квартале — 2,5%, в третьем квартале — 4%, в четвертом квартале — 2,5%.

Кроме того, на 2027 год прогнозируется рост: в первом квартале — 3%, во втором квартале — 3,5%, в третьем квартале — 2%, в четвертом квартале — 3,5%.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ и İTV заявил, что, если рассматривать структуру валового внутреннего продукта, более 71%, то есть 71,5%, приходится на ненефтегазовый сектор. Таким образом, доля нефтегазового сектора составляет менее 30%.

Министр отметил, что проводимая в последние 20 лет политика позволила позитивно изменить структуру экономики.

"Если посмотреть на 20-летний период назад, эта цифра не достигала и 45% — находилась на уровне примерно 43,5–43,6%. Это показывает пройденный путь. Это свидетельствует о том, что проводимая политика является успешной. Несмотря на то, что за этот 20-летний период в стране произошел достаточно серьёзный и в современной экономической истории глубокий девальвационный шок, все это время определенные изменения в структуре экономики все же произошли", — заявил он.