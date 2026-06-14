Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате мира

БАКУ/ Trend/ - В итальянском городе Монтесильвано пройдет юношеский чемпионат мира по шахматам.

В соревновании, которое будет организовано в возрастных категориях 14, 16 и 18 лет, будут представлены 86 стран.

Азербайджан отправился на престижный турнир под руководством тренера Фарида Аббасова в составе Хагана Ахмеда, Тунара Давудова, Фарида Оруджева, Пашама Ализаде, Шамси Гараханова, Нармин Абдиновой, Лалы Гусейновой и Захры Аллахверди.

Партии первого тура будут сыграны завтра. Чемпионат мира завершится 26 июня.