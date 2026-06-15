Новость о соглашении между США и Ираном всколыхнула нефтяной рынок: цены снизились

БАКУ/ Trend/ - Распространившаяся информация о возможном мирном соглашении между США и Ираном вызвала серьезную волатильность на глобальных энергетических рынках.

Согласно биржевым данным, на фоне ожиданий инвесторов о снижении напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть на мировом рынке резко подешевели.

По состоянию на 10:40 по бакинскому времени, августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 4,09 доллара, или 4,68 процента, до 83,24 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии нефть марки Brent также потеряла в цене 3,05 доллара, или 3,37 процента, остановившись на уровне 87,33 доллара.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) июльские фьючерсы на сырую нефть марки WTI снизились на 4,27 доллара, или 5,03 процента, до 80,61 доллара за баррель. На предыдущей сессии цена нефти марки WTI отступила на 2,83 доллара, или 3,23 процента, составив 84,88 доллара.

По мнению экспертов, основное давление на рынок исходит от новостей о нормализации отношений между США и Ираном. Аналитики полагают, что в случае достижения возможного соглашения между сторонами станет возможным более широкое возвращение иранской нефти на международный рынок. Это приведет к увеличению глобального предложения и снижению цен.

Наряду с этим, сообщения о полном возобновлении работы Ормузского пролива также уменьшили панику на рынке. Данный фактор также был расценен как снижение рисков на энергетических рынках.

Отметим, что в последние дни из-за возросшей военной и политической напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть стремительно росли. Однако с активизацией дипломатических каналов между Вашингтоном и Тегераном ситуация на рынках начала меняться в противоположном направлении.

Добавим, что согласно данным, обнародованным 13 июня, цена нефти азербайджанской марки «Azeri Light» на базе CIF в порту Аугуста (Италия) снизилась на 6,35 доллара США, или 6,57 процента, до 90,50 доллара США по сравнению с предыдущим показателем.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена в размере 65 долларов США за баррель.