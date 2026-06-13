В Сумгайыте прозвучал «Последний звонок» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 июня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана прошел «Последний звонок».

Директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров принял участие в мероприятии «Последний звонок», прошедшем в Лицее технических и естественных наук им. Низами Гянджеви в городе Сумгайыт. Он поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей жизни и учебе.

Э. Багиров сообщил, что согласно мониторингам, проведенным Государственным агентством по дошкольному и общему образованию, анализ результатов выпускных экзаменов учащихся, обучающихся по новой модели, показывает, что их показатели регулярно превышают средний балл по соответствующему городу.

Отметим, что в текущем учебном году по республике 116 550 человек оканчивают XI класс. В то же время 131 407 учащихся окончили первый класс. Всего в минувшем учебном году в 4 194 общеобразовательных школах страны обучался 1 678 621 учащийся, их обучением и воспитанием занимались 132 178 учителей.

В 410 классах и школах, действующих при Управлении образования по городу Баку, обучались 530 988 учащихся под руководством 32 052 учителей. В столичных школах в этом году первый класс оканчивают 41 941 человек, IX класс — 50 219 человек, а XI класс — 37 222 человека. В числе выпускников сегодня также 78 учащихся, окончивших XII класс по очно-заочной форме. В группы дошкольной подготовки по столице уже привлечены 21 384 ребенка.