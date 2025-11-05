"Зеленый энергетический коридор Каспий–Черное море–Европа" включен в предварительный список ENTSO-E

БАКУ/Trend/ - "Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор" (фазы 1 и 2) включен в предварительный список энергетических инфраструктурных проектов, которые будут оцениваться в рамках следующего Десятилетнего плана развития сети (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что в портфель TYNDP 2026 вошли 178 проектов по передаче электроэнергии и 49 проектов по хранению.

Заявки на включение в план были поданы инициаторами на первом этапе - в апреле-мае 2025 года. ENTSO-E проверила соответствие представленных предложений критериям отбора и подтвердила, что проект "Зеленого энергетического коридора", охватывающий Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, отвечает установленным требованиям.

На втором этапе, который проходил с 15 сентября по 15 октября 2025 года, принимались заявки от проектов, находящихся на концептуальном этапе разработки. Все представленные инициативы пройдут административную и техническую проверку в ноябре 2025 года.

В течение 2026 года для всех проектов, включенных в портфель TYNDP 2026, будет проведён анализ затрат и выгод (cost-benefit analysis) результаты которого планируется опубликовать в конце 2026 года.

Напомним, что Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте. Для реализации проекта создана компания Green Energy Corridor Energy Company (GECO). На сегодняшний день состоялось 10 заседаний министров и Руководящего комитета, а технико-экономическое обоснование проекта выполняет компания CESI.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!