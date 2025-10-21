Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Казахстана: Астана и Баку заинтересованы в создании совместных предприятий

Политика Материалы 21 октября 2025 14:53 (UTC +04:00)
Президент Казахстана: Астана и Баку заинтересованы в создании совместных предприятий
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

АСТАНА/Trend/ - Казахстан и Азербайджан заинтересованы в создании совместных предприятий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий, и в этом вопросе имеются значительные подвижки. К примеру, запланирован запуск совместного производства трансформаторов. Ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, прорабатывается совместные проекты в сфере судостроения», - отметил глава Казахстанского государства. По его словам, правительствам двух стран поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять план или дорожную карту развития сотрудничества в промышленной сфере.

Лента

Лента новостей

Читать все новости