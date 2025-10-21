При поддержке Банка АВВ стартует Бакинский джазовый фестиваль!

24 октября в Баку стартует очередной Бакинский джазовый фестиваль — одно из самых ожидаемых культурных событий осени, проходящее при партнерской поддержке Банка АВВ.

В этом году фестиваль отмечает 20-летний юбилей. Основанный в 2005 году известным саксофонистом и композитором Рaином Султановым, Бакинский джазовый фестиваль за два десятилетия стал важной площадкой для культурного диалога и символом джазовых традиций Азербайджана.

Фестиваль продлится до 31 октября. В течение фестивальной недели на сценах столицы выступят ведущие джазовые исполнители и коллективы из разных стран, представив публике богатую палитру музыкальных жанров и направлений.

Программа фестиваля включает концерты, выставки, джем-сессии, кинопоказы, мастер-классы и семинары, которые будут проходить как на открытых площадках, так и в камерных залах. Особое место займут встречи с музыкальными блогерами из Великобритании и Швейцарии, а также панельная дискуссия с участием международных экспертов в области джаза.

Отдельное внимание в этом году уделено социальной инклюзии: в рамках фестиваля пройдут специальные мастер-классы и концерты для молодых людей с ограниченными возможностями.

