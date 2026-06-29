БАКУ/Trend/ - Ассоциация финансовых технологий Азербайджана (AzFina) намерена публиковать отраслевую отчетность на основе данных своих участников.

Об этом заявил заместитель председателя правления AzFina Эйнар Абдуллаев на мероприятии «Цифровая финансовая повестка Азербайджана», проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с места события.

По его словам, акционерные общества уже обязаны публиковать финансовую отчетность на своих официальных сайтах по итогам первого квартала каждого года.

«В случае с закрытыми акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью требования по предоставлению отчетности также существуют, однако информация направляется в Центральный банк Азербайджана. При необходимости AzFina готова оказывать поддержку в получении отраслевых данных, в том числе выступать посредником в диалоге с Центральным банком.

Со своей стороны AzFina уже работает над проектом по сбору отчетности компаний-участников и подготовке единого отраслевого отчета», - сказал Э.Абдуллаев.

По его словам, после публикации такого отчета представители рынка и СМИ смогут предлагать дополнительные показатели для включения в него.

«Мы обсудим эти предложения с компаниями и постараемся включить соответствующие данные в отчетность. В будущих отраслевых отчетах AzFina планирует публиковать информацию о показателях рынка, включая данные по денежным переводам, платежам, сотрудничеству с партнерами, объему оборота и количеству транзакций», - отметил он.