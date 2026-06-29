Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 июня.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9351 маната, 1 турецкая лира — 0,0365 маната, 100 российских рублей — 2,1687 маната.
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