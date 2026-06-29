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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 июня

Экономика Новость 29 июня 2026 09:35 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 июня
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 29 июня.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9351 маната, 1 турецкая лира — 0,0365 маната, 100 российских рублей — 2,1687 маната.

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